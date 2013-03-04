Объем торгов на бирже "Перспектива" в феврале сократился на 22%

Общий объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» в феврале текущего года составил 17,18 млрд грн, что на 22% меньше предыдущего месяца, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили на бирже, "Перспектива" заняла первое место среди фондовых бирж по объемам торгов в феврале.

По информации пресс-службы биржи, с начала года объем торгов на "Перспективе" составил 39,3 млрд грн, что, по оценке представителей биржи, составляет 76% общего биржевого оборота в Украине.

По объему торгов на бирже в феврале текущего года лидировали государственные облигации Украины (87,79%), объем которых по сравнению с январем сократился на 3,19%, облигации местных займов - 1,12% и срочные контракты - 7,55%. При этом 1,19% торгов проведено на Рынке размещения (по облигациям ООО "Эковите", ООО "Новотех-Инвест", ООО "СК-Агро", ООО "МИК Мега", ООО "Сонет", ООО "Электрохимпром", ПАО "Днепропетровский агрегатный завод"); 7,55% - на срочном рынке (по фьючерсным контрактам, которых в течение месяца было заключено 712 611).

По информации директора биржи «Перспектива» Станислава Шишкова, продолжает наблюдаться стабильный рост объема биржевых торгов, прежде всего по ОВГЗ. Если за первые 2 месяца 2012 года объем торгов ОВГЗ на бирже составлял 2,4 млрд грн, то сейчас вырос в 14 раз - до 35,8 млрд грн. Такие же тенденции характеризовали и активность обращения ОВГЗ на биржевом рынке Украины в целом: объемы торгов увеличились в 2,9 раза - до 38,9 млрд грн c 13,6 млрд грн. По его словам, в сравнении с предыдущим месяцем общий объем торгов сократился на 22%, прежде всего, из-за сокращения объема торгов ОВГЗ на 27%. В тоже время, по местным займам объем торгов увеличился в 50 раз, опционными сертификатами - в 10 раз, облигациями предприятий - в 2,8 раза, инвестиционными сертификатами - в 2,2 раза, акциями - на 77%, срочными контрактами - на 8%. «Это способствовало определенной диверсификации структуры торгов на Бирже», - добавил С.Шишков.

По состоянию на 28 февраля 2013 года количество ценных бумаг и других финансовых инструментов в биржевом списке составило 425. Из них 117 - 1-го уровня листинга, 50 - 2-го уровня листинга, 258 - внелистинговые.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). Количество членов Биржи по состоянию на 28 февраля 2013 года - 125 торговцев ценными бумагами (18,2% общего количества ТЦБ-членов профильной СРО).

В течение февраля членство на бирже получили ООО "ФК "Астрея", ООО "Финмаркет-Групп", ПАО "Диамантбанк", ПАО "Международный Инвестиционный Банк", АО " Банк "Украинский Капитал", ООО "Феникс БРОК", ПАО "Европейский газовый банк".