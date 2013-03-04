Индекс Украинской биржи снизился на 0,47%, индекс ПФТС – на 0,25%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 4 марта, снизился на 0,47% – до 1029,15 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 68,17 млн грн, из них на фондовом рынке – 46,72 млн грн, на срочном рынке – 21,44 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Мотор Сич», которые выросли на 0,04%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,25% – до 363,40 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 375,78 млн грн.