Рост европейских рынков сегодня на открытии поддержал и украинские акции - эксперты

Рост европейских рынков сегодня на открытии поддержал позитивное открытие и украинских акций, после вчерашнего падения.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, попытки Китая охладить перегретый рынок недвижимости привели в понедельник, 4 марта, к падению рынка акций страны, а также Европы. Однако поддержку Европе оказало заявление Уоррена Баффетта в интервью CNBC о привлекательности акций, что также способствовало росту S&P 500 на 0,5%.

Как отмечают аналитики, украинский рынок в понедельник открылся в ногу с европейскими площадками – снижением UX на 10 пунктов. Сразу появились покупатели, выкупавшие просевшие акции, что позволило стабилизировать рынок на уровне 1030 пунктов. Из индексных бумаг Украинской биржи лишь «Мотор Сич» (+0,04%) продемонстрировала позитивную динамику.

По мнению аналитиков, отчетность «Мироновского хлебопродукта» за 2012 год оказалась в рамках прогнозов. Однако предварительное решение совета директоров компании выплатить дивиденды (1,135 долл. на акцию) является позитивным для акционеров.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 4 марта, снизился на 0,47% – до 1029,15 пункта. Общий объем торгов составил 68,17 млн грн.

Индекс ПФТС опустился на 0,25% – до 363,40 пункта. Общий объем торгов составил 375,78 млн грн.