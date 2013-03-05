Индекс Украинской биржи снизился на 0,21%, индекс ПФТС повысился на 0,07%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 5 марта, снизился на 0,21% – до 1027,0 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 56,21 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,43 млн грн, на срочном рынке – 28,77 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Донбассэнерго», которые выросли на 3,15%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,07% – до 363,65 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 284,35 млн грн.