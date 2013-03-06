Итоги торгов вторника: золото дорожает, доллар падает, Dow Jones превысил исторический максимум

Стоимость золота растет на фоне ухудшения позиций американской валюты, а также ожиданий дальнейшего стимулирования экономики Японии.

Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex на торгах во вторник, 5 марта, подорожал на 2,5 доллара, или на 0,2%, составив 1574,90 доллара за тройскую унцию.

Доллар подешевел к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США до 82,07 пункта с 82,24 пункта днем ранее, передает ПРАЙМ.

Позитивная динамика драгметалла была поддержана заявлениями кандидата на пост замглавы Банка Японии Кикуо Иваты о необходимости увеличения программы стимулирования для достижения инфляции в 2% не позже, чем через два года. По его мнению, регулятору при расширении программы выкупа активов стоит обратить внимание на долгосрочные облигации со сроком погашения свыше пяти лет.

В то же время, значительному росту цен на золото препятствовало увеличение американских фондовых индексов, особенно DJIA, пробившего рекордно высокую отметку в 14200 пунктов.

"Трудно представить, что фондовому рынку еще есть куда расти, особенно если сравнивать ситуацию в экономике сейчас и в 2007 году. К сожалению, отдельные инвесторы стараются извлечь прибыль только из роста индексов, забывая о диверсификации портфелей", - заявил агентству MarketWatch вице-президент инвесткомпании Blanchard&Co. Дэвид Бим.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем, в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%. За январь текущего года золото подешевело на 0,8%.