Фонд госимущества 28 марта выставит на продажу последний госпакет "Харьковгаза"

Фонд государственного имущества Украины выставит 17,7% акций предприятия по газоснабжению и газификации "Харьковгаз" на биржевые торги, которые пройдут на площадке Восточно-Европейской фондовой биржи 28 марта.

Об этом сообщается в газете «Ведомости приватизации».

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета составляет 7,082 млн грн.

После продажи данного пакета акций в госсобственности не останется акций "Харьковгаза".

Справка УНИАН. ПАО «Харьковгаз» (Харьков) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Харьковской области.

В 2012 году «Харьковгаз» сократил реализацию продукции на 6,3% - до 985,205 млн грн, при этом чистая прибыль по сравнению с 2011 годом уменьшилась в 15 раз – до 6,093 млн грн.

Ежегодно предприятиетранспортирует около1,2 млрдкубических метров природного газа,поставляет природныйгазболее 440тысячамабонентамХарьковской области,почти 2 500объектамкоммунально-бытовой сферы, 180промышленным предприятиям иоколо 730бюджетным учреждениями организациям.Уровень газификацииобласти составляет70,8%.

Фонду госимущества принадлежит 17,7% акций "Харьковгаза".

Кроме того, в общей сложности 65,0721% акций владеют компании, зарегистрированные на Кипре: "Eriswell Trading Limited" принадлежит 14.5310% акцій, "Humgate Holdings Limited" - 19.7367%, "Sodeman Limited" — 17.1915%, "Tanter Holdings Limited" - 13.6129%.