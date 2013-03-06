«Укравтодор» разместил облигации на 7,2 млрд грн под госгарантии

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разместил облигации на сумму 7,2 млрд грн под государственные гарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в «Укравтодоре» сообщил заместитель главы ведомства Владимир Галушко.

«Мы сумели разместить 7,2 млрд грн», - сказал он.

В то же время он отметил, что ведомство пока не определилось с объемом привлечения госгарантий на 2013 год в связи с тем, что Министерство финансов пока не определилось с суммой госгарантий.

«Когда Минфин определит сумму госгарантий, мы определим сумму и механизмы привлечения средств», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств «Укравтодора» в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

«Укравтодор» в 2012 году открыл движение на 1601 км отремонтированных и построенных дорог.

«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

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