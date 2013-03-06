Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 марта, снизился на 0,09% – до 1026,12 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 51,32 млн грн, из них на фондовом рынке – 33,59 млн грн, на срочном рынке – 17,73 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Укрнафты», которые выросли на 1,53%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,03% – до 363,75 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 278,01 млн грн.