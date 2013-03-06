Мировые фондовые рынки продолжают игнорировать негативные события - эксперт

Мировые фондовые рынки в среду, 6 марта, продолжили восходящее движение, игнорируя негативные события последних дней и продолжая достигать исторических максимумов.

Об этом сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению. «все более оторванной от реальности представляется эта игра на повышение, учитывая негативные новости последних дней и публикацию далеко не всегда позитивной статистики».

В то же время, добавила Я.Лаврик, украинский фондовый рынок сегодня в большей степени игнорировал сигналы из-за рубежа и завершил день в красной зоне. Движущей силой снижения индекса Украинской биржи стали бумаги «Донбассэнерго» (-1,20%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-0,75%). Неплохой рост показали акции «Укрнафты» (+1,53%) и «Укрсоцбанка» (+1,03%).

По словам аналитика, выходившая в среду статистика носила противоречивый характер. Согласно опубликованным данным, падение европейской экономики в 4-м квартале 2012 года составило 0,6%. Снижение показателя стало максимальным с 2009 года, хотя и оказалось в рамках ожиданий инвесторов.

Как считает Я.Лаврик, данные по рынку труда носили куда более оптимистичный характер. Согласно отчету компании ADP, рост занятости в частном секторе США в феврале составил 198 тыс. против прогноза 170 тыс. Данные ADP традиционно выходят перед официальной статистикой и дают игрокам предварительное видение того, какими могут оказаться показатели Минтруда. В пятницу будут опубликованы данные по изменению занятости вне с/х сектора и уровню безработицы в США.

Аналитик подчеркивает, что «слишком хорошая статистика также может стать негативным фактором. Ведь теперь рынки, столь зависящие от дополнительной ликвидности, всю информацию рассматривают сквозь призму QE. А, как стало известно накануне, ориентирами для действий ФРС США теперь будут главным образом показатели рынка труда».

Как полагает Я.Лаврик, «сегодняшний рост рынков также указывает на то, что инвесторы ждут позитива от завтрашнего заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги. Во время пресс-конференций главы регулятора на биржах заметно повышается волатильность, что создает благоприятные условия для спекулятивных сделок».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 марта, снизился на 0,09% – до 1026,12 пункта. Общий объем торгов составил 51,32 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,03% – до 363,75 пункта. Общий объем торгов составил 278,01 млн грн.