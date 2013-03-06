Fitch отозвало рейтинг евробондов Ferrexpo после решения компании не выпускать их

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинг евробондов компании Ferrexpo, после того как компания отказалась от выпуска бумаг в феврале.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«После сообщения компании о том, что она не планирует размещать евробонды, мы вынуждены отозвать рейтинг», - сказано в сообщении.

В сообщении рейтингового агентства отмечается, что поступления от выпуска евробондов планировалось направить на финансирование программы капиталовложений, а также на дополнительную ликвидность оборотного капитала.

Как сообщал УНИАН, швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, отказалась от выпуска евробондов на сумму 500 млн долл. по причине расширения кредитных спредов и устойчивых финансовых позиций компании.

Ранее, по информации Ferrexpo, компания начала подготовку к выпуску евробондов, назвав организаторами этого выпуска банки Morgan Stanley и Credit Suisse и уточнив при этом, что время выпуска евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

При этом международные рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоили ожидаемым пятилетним евробондам Ferrexpo на 500 млн долл. рейтинг «B».

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo является крупнейшим экспортером железорудных окатышей из Украины и СНГ и седьмым по величине экспортером в мире. Основными активами являются Полтавский и Еристовский ГОКи. Основные потребители – сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2012 финансовом году уменьшила общий объем производства окатышей по сравнению с 2011 годом на 1,2% - 9,69 млн тонн. В 2012 году компания добыла 29,76 тыс. тонн железной руды, что практически соответствует уровню 2011 года (29,637 тыс. тонн). Производство концентрата в 2012 году увеличилось на 1,9% - до 11,7 млн тонн.

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