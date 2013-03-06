Приватизация тепловой генерации и облэнерго положительно сказалась на отрасли — эксперт

Приватизация тепловой генерации и энергоснабжающих компаний - облэнерго - положительно сказалась на развитии предприятий отрасли в Украине.

Об этом заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов в ходе круглого стола "Реформирование рынка электроэнергетики Украины», организованного Общественным советом при Министерстве иностранных дел.

"Частные собственники тепловой генерации и энергопоставляющих предприятий понимают, что, только работая системно и используя новейшие технологии и постоянно проводя модернизацию производства, можно добиться успехов и вывести энергетику Украины из того запущенного состояния, в котором она находится", – отметил он.

В качестве положительного примера В.Щелкунов привел работу предприятий крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК.

"ДТЭК реально много работает над модернизацией системы, повышением энергоэффективности предприятий путем привлечения и вложения инвестиций. Но за многие годы проблем накопилось столько, что за один момент их решить просто невозможно", – сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров своим распоряжением разрешил приватизацию государственных пакетов акций шести облэнерго на конкурентной основе. Речь идет о приватизации государственных пакетов акций «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегемент генеарции представлен девятью ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

В 2013 году ДТЭК намерен инвестировать в развитие всех своих предприятий более 1,3 млрд долларов.