Индекс Dow Jones на торгах в среду обновил рекордный максимум

По итогам торгов в среду, 6 марта, индекс Dow Jones вырос на 0,30%, достигнув рекордного максимума в 14296,24 пункта.

Индекс NASDAQ упал на 0,05%, составив 3222,36 пункта.

S&P 500 вырос на 0,11%, достигнув 1541,46 пункта, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, по итогам торгов 5 марта, DJIA достиг рекордно высокой отметки в 14200 пунктов.

"Трудно представить, что фондовому рынку еще есть куда расти, особенно если сравнивать ситуацию в экономике сейчас и в 2007 году. К сожалению, отдельные инвесторы стараются извлечь прибыль только из роста индексов, забывая о диверсификации портфелей", - прокомментировал ситуацию вице-президент инвесткомпании Blanchard&Co. Дэвид Бим.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.