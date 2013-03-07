«Полтаваоблэнерго» планирует 8 апреля сменить набсовет и правление предприятия

Энергоснабжающая компания «Полтаваоблэнерго» планирует 8 апреля на собрании акционеров сменить наблюдательный совет и правление предприятия.

Об этом сказано в сообщении компании.

Согласно сообщению, на собрании будет рассмотрен отчет председателя правления, набсовета о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012 год, утверждена годовая финансовая отчетность, отозваны председатель и члены правления, избраны председатель и члены правления.

Также будет принято решение об отзыве и избрании членов и председателя набсовета.

Акционеры также планируют распределить прибыль, полученную по результатам работы в 2012 году и принять решение о выплате дивидендов.

Справка УНИАН. ПАО «Полтаваоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии. Компания обслуживает 43,6 тыс. км электросетей, 10137 подстанций. «Полтаваоблэнерго» обеспечивает энергоснабжение 746 тыс потребителей.

В 2012 году «Полтаваоблэнерго» по сравнению с 2011 годом удвоила чистую прибыль до 140,759 млн грн.