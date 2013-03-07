Объем торгов на Варшавской бирже в феврале снизился более чем на 20%

Варшава. Объем торгов акциями на главной площадке Варшавской фондовой биржи (WSE) в феврале текущего года составил около 5 млрд долл., что на 22% меньше показателей февраля прошлого года и вдвое меньше, чем в первом месяце 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в то же время, по данным WSE, объем торговли за первые два месяца текущего года превысил показатели января-февраля прошлого года на 19%.

В среднем в день объем торгов на главном рынке в январе-феврале составил 275 млн долл., что на 3,4% больше, чем за первые два месяца 2012 года.

В феврале среднее количество транзакций снизилось в годовом выражении на четверть - до 44,1 тыс.

Объем торгов на альтернативном рынке NewConnect - для меньших компаний - в прошлом месяце снизился почти наполовину - до менее 30 млн долл., а с начала года вырос на треть - до 55 млн долл.

Среднедневной объем торгов за первые два месяца на NewConnect составил 1,2 млн долл. (-34%), а количество транзакций сократилось до 3,2 тыс. с 3,6 тыс. за аналогичный период прошлого года (-11%).

Как сообщал УНИАН, в январе объем торгов акциями на Варшавской бирже вырос почти на 70% до около 10 млрд долл., что является вторым крупнейшим показателем в истории польского фондового рынка, а на NewConnect увеличился на 13% - до 27,9 млн долл.

Справка УНИАН. На главной площадке созданной в начале 1990-х годов Варшавской фондовой биржи котируются бумаги около 440 компаний, из которых более 40 зарубежные, в том числе 11- из Украины.

Еще одна украинская компания торгуется на NewConnect, где свои пакеты продали более 430 фирм.

В прошлом году объем торгов акциями на главной площадке Варшавской фондовой биржи снизился примерно на четверть - до 60,5 млрд долл., в то время как падение объемов торговли на NewСonnect составило почти 40% - до 370 млн долл.