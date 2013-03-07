Украинская «Агролига» планирует в этом году перейти на главную площадку Варшавской биржи

Варшава. Украинская сельскохозяйственная группа компаний «Агролига», дебютировавшая на альтернативном рынке Варшавской фондовой биржи NewConnect в феврале 2011 года, планирует перейти на главную площадку польского фондового рынка до конца текущего года.

Об этом УНИАН сообщил член правления компании Progress Holding (польский финансовый консультант по переходу) Богдан Адамович на Польско-Украинском биржевом форуме в Варшаве.

Он отметил, что акционеры компании пока не решили, будет ли «Агролига» выпускать дополнительные акции или просто перенесет свой пакет.

Б.Адамович отметил, что украинская компания может стать первой зарубежной фирмой из семи иностранных на NewConnect, которая перейдет на главный рынок.

Ранее, по его словам, такой переход с момента создания альтернативного рынка в 2007 году осуществляли исключительно польские компании.

«Агролига» отметила в биржевом сообщении, что решение о переходе на главную площадку Варшавского рынка будет принято на внеочередном собрании акционеров до лета текущего года.

"Это было бы естественным шагом для компании, которая котируется на NewConnect два года, поддерживает политику открытого и прозрачного бизнеса. Мы также сумели заручиться поддержкой инвесторов, несмотря на осторожность, которую они демонстрируют в отношении украинских эмитентов", - заявил один из главных акционеров Александр Бердник.

Компания сообщила, что, согласно предварительным результатам, в прошлом году она увеличила чистую прибыль на 82% до 3,2 млн евро при 16,5 млн евро выручки.

Богданович добавил, что «Агролига» сможет дебютировать на главной площадке Варшавского рынка не ранее октября 2013 года, объяснив это длительной подготовительной процедурой.

Как сообщал УНИАН, «Агролига» в ходе частного размещения на NewConnect за 16,67% своих акций привлекла 1 млн евро, которые планировала потратить на модернизацию компании. Ее представители во время дебюта заявляли о планах перейти на главный рынок в 2014 году.

Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний «Агролига» входят шесть фирм, которые занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. Компании группы обрабатывают около 7,2 тыс. га земель в Харьковской области и владеют молочным стадом из около 850 голов.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской.

Акции «Агролиги», которые компания продала по цене почти 20 евро за штуку (по текущему курсу) на дебюте подорожали на 40%, а на последнем закрытии стоили около 21 евро за акцию.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на более чем 40% - до 1,7 млн евро при росте выручки почти в 2 раза - до около 7 млн евро.

На главной площадке Варшавской биржи котируются бумаги 11 компаний из Украины, а «Агролига» - единственная украинская компания, дебютировавшая на NewConnect.