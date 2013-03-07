Украинские компании за семь лет привлекли на Варшавской бирже более 700 млн долл.

Варшава. Украинские компании в рамках первичных и вторичных размещенный своих акций привлекли на Варшавской фондовой бирже (WSE) за последние семь лет около 720 млн долл. (по текущему курсу).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала член правления Варшавской биржи и глава представительства в Украине Беата Ярош на Польско-Украинском биржевом форуме в Варшаве.

Она отметила, что руководство биржи считает удачной выбранную стратегию привлечения украинских эмитентов, напомнив, что в настоящее время на Варшавской бирже котируются акции 12 компаний из Украины.

"Думаю, что этих компаний было бы больше, если бы не рыночная ситуация, если бы не то, что переоценка на рынках приводит к тому, что инвесторы переносят IPO", - сказала она.

Б.Ярош назвала сумму, привлеченную украинскими компании, значительной и призвала их улучшить коммуникацию с рынком, поскольку это влияет на их оценку и на перспективы выхода на Варшавскую биржу других компаний из Украины.

Она отметила, что многие украинские компании уже очень хорошо знают польский фондовый рынок, заверив, что Варшавская биржа намерена дальше активно развивать свою деятельность в Украине.

Б.Ярош добавила, что Варшавская биржа является крупнейшей в регионе, напомнив, что почти 50% объема торгов на польском фондовом рынке обеспечивают заграничные инвесторы.

Исполнительный директор Киевского представительства Варшавской биржи Андрей Дубецкий сказал УНИАН, что по крайней мере 5 компаний готовы дебютировать на главной площадке польского фондового рынка как только улучшится ситуация на рынках.

А.Дубецкий сказал, что дебютов, скорее всего, можно ожидать во второй половине текущего года.

Он также отметил рост интереса к размещению на Варшавской бирже, подчеркнув, что дебютом интересуются "качественные компании" представляющие не только агросектор.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году на Варшавской бирже дебютировала только одна компания после рекордных 7 в 2011 году, 2 компании в 2010 и по одной в 2007 и 2006 годах.

Справка УНИАН. На главной площадке Варшавского рынка котируются акции около 440 компаний, в том числе - 40 зарубежных (больше всего из Украины). Варшавская биржа, которая считает украинский рынок одним из приоритетных, в мае 2011 года запустила первый национальный индекс WIG-Ukraine, в который вошли бумаги 11 украинских компаний котирующихся на главной площадке польского фондового рынка.

В тоже время, по последним данным, акции только 5 компаний из Украины, в том числе, одной котирующейся на NewСonnect («Агролига»), стоили дороже, чем на дебюте.

Капитализация других украинских компаний снизилась от около 40 до более 90 процентов.