Индекс Украинской биржи повысился на 0,19%, индекс ПФТС - на 0,21%
17:56, 07 марта 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 7 марта, повысился на 0,19% – до 1028,11 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 220,67 млн грн, из них на фондовом рынке – 206,92 млн грн, на срочном рынке – 13,75 млн грн.
Лидером повышения стали ценные бумаги «Райфайзен Банк Аваль», которые выросли на 0,76%.
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,21% – до 364,5 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 251,35 млн грн.
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