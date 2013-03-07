Индекс Украинской биржи повысился на 0,19%, индекс ПФТС - на 0,21%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 7 марта, повысился на 0,19% – до 1028,11 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 220,67 млн грн, из них на фондовом рынке – 206,92 млн грн, на срочном рынке – 13,75 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Райфайзен Банк Аваль», которые выросли на 0,76%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,21% – до 364,5 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 251,35 млн грн.