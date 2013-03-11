Fitch присвоило рейтинги предстоящему выпуску еврооблигаций «Ощадбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций государственного “Ощадбанка” ожидаемый долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4», сказано в сообщении агентства.

Согласно сообщению, общий объем и окончательные сроки погашения по выпуску будут установлены позже.

«Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования номинированного в долларах кредита ОАО «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк», «B»/прогноз «Стабильный»/«b-»)», - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении рейтингового агентства, выпуск планируется осуществить через компанию SSB No.1 PLC, базирующуюся в Великобритании, которая будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от «Ощадбанка» по кредитному соглашению.

«Ощадбанк» является единственным банком в Украине, розничные депозиты в котором полностью покрываются гарантией государства вне зависимости от суммы. На конец 2012 года, согласно отчетности банка по национальным стандартам, на долю розничных вкладчиков приходилось около 44% его базы фондирования», - сказано в сообщении агентства Fitch.

Также агентство напомнило, что по состоянию на конец 2012 года «Ощадбанк» был вторым крупнейшим банком Украины по величине совокупных активов и имел самую большую сеть в стране с приблизительно 6 000 филиалов и отделений. Кабинет министров Украины владеет 100% акций банка.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. 100% акций банка принадлежат государству.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 85,99 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 51,19 млрд грн, обязательства - 67,88 млрд грн, уставный капитал - 15,54 млрд грн, собственный капитал - 18,12 млрд грн.

За 2012 год банк получил прибыль в размере 565,83 млн грн.

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