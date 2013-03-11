Австрийская Sberbank Europe AG стала основным владельцем украинского «Фольксбанка»

Международная финансовая группа Sberbank Europe AG (Австрия) стала основным владельцем украинского «Фольксбанка» (г. Львов), сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в соответствии с полученным 1 марта от депозитария перечнем акционеров банка, владельцем пакета акций в размере 839 353 208 штук, что составляет 99,9230% голосующих акций, является Sberbank Europe AG (Австрия) как правопреемник всех прав и обязательств Volksbank International AG (Австрия).

Справка УНИАН. «Фольксбанк» (ранее - «Электрон Банк», г. Львов) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финансовых учреждений по объему активов. С 2007 года банк стал частью группы Volksbank International AG (Австрия).

На 1 января 2013 года активы банка составляли 2,24 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,52 млрд грн, обязательства - 1,76 млрд грн, средства клиентов - 800,03 млн грн, собственный капитал - 478,94 млн грн, уставный капитал - 420,0 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 66,44 млн грн.

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