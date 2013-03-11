Финансовая компания «Акцепт» планирует первичное размещение облигаций на 300 млн грн

Финансовая компания «Акцепт» (Киев), занимающаяся операциями факторинга, планирует с 19 марта начать первичное размещение именных процентных облигаций серии «А» на сумму 300 млн грн.

Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сказано в сообщении, с 19 по 27 марта 2013 года эмитент планирует разместить 300 000 штук именных процентных облигаций серии «А» номинальной стоимостью 1000 грн каждая. Размещение будет проводиться на фондовой бирже ПФТС без привлечения андеррайтера. Ставка купона в первом процентном периоде установлена на уровне 20% годовых, со второго по четвертый процентные периоды — 15% годовых, с пятого по сороковой периоды ставка устанавливается директором эмитента, но не ниже ставки НБУ, с выплатой процентов четыре раза в год.

Финансовые ресурсы, привлеченные в результате размещения облигаций, компания планирует направить на проведение операций факторинга.

Погашение облигаций запланировано с 26 декабря 2022 года по 30 мая 2023 года за счет средств эмитента, полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. Финансовая компания «Акцепт» работает на рынке Украины с 2012 года. Основными видами деятельности компании являются операции факторинга, предоставление финансовых кредитов за счет собственных средств, привлечение финансовых активов от юридических лиц с обязательством относительно последующего возврата, предоставление займов, предоставление услуг финансового лизинга. Уплаченный зарегистрированный уставный капитал компании на момент регистрации эмиссии составлял 118,2 млн грн.

Компания создана юридическим лицом ООО «АТБ Лизинг».

По состоянию на дату принятия решения о размещения облигаций (25.01.2013р.) участником общества также являлось юридическое лицо - ООО «Компания по управлению активами «Украинское инвестиционное общество», действующее от своего имени и в интересах паевого закрытого недиверсифицированного венчурного инвестиционного фонда «Киевская недвижимость».