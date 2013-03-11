Украинская биржа значительно опередила динамику развивающихся рынков - эксперты

Индекс Украинской биржи (-0,6%) на прошлой неделе продемонстрировал минимальную волатильность, и его колебания составили всего 3 пункта.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, с конца октября 2012 индекс UX вырос на 31%. Однако в этот раз за столь значительным ростом не последовала волна фиксации прибыли, а рынок с февраля вошел в «боковик». Тем не менее, с начала текущего года динамика UX (+8,2%) значительно опережает динамику MSCI EM (+1%) – индекса развивающихся рынков.

Как считают аналитики, негативно следует рассматривать новость о существенном убытке Aвдеевского КХЗ (-0,12%) в 2012 году – 1,1 млрд грн. Компания уже на протяжении четырех лет фиксирует убытки, снижая, таким образом, высокую нераспределенную прибыль (2,4 млрд грн на конец 2012 года).

По словам аналитиков, фондовые индексы Европы и США выросли в пятницу, 8 марта, благодаря хорошей статистике из США. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в феврале на 236 тыс., а безработица упала до минимального с декабря 2008 года уровня в 7,7% по сравнению с 7,9% в январе.