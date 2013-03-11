Индекс WIG-Ukraine за прошлую неделю снизился на 1,7%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка (WSE) WIG-Ukraine за последние пять торговых сессий потерял еще 1,72% после почти 5-процентного снижения неделей ранее, закрывшись на уровне 646,21 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил неделю снижением на фоне роста большинства основных индексов польского фондового рынка, прибавивших более 1,5%.

Национальный WIG-Poland, в который включены более 300 из около 440 компаний на Варшавской фондовой бирже, поднялся на 1,74% на фоне 0,5% роста индикатора стоимости бумаг компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE.

Украинский индекс, который снижается третью неделю подряд, на прошлой неделе просел главным образом за счет двух крупнейших украинских компаний на Варшавской фондовой бирже.

Входящий в WIG20 Kernel, мажоритарного акционера которого Андрея Веревского на прошлой неделе суд лишил депутатских полномочий, просел на 4,7%. Акции компании на закрытии в пятницу, 8 марта, впервые с конца июня прошлого года стоили дешевле 60 злотых (18,75 долл. по текущему курсу).

Вторая крупнейшая украинская компания на WSE - Astarta потеряла за последние пять торговых сессий почти 3% своей капитализации.

Среди 11 украинских компаний, которые котируются на главной площадке польского фондового рынка, на прошлой неделе подешевели также один из крупнейших в Украине производителей молока компания IMC (-1,4%) и угледобытчик Coal Energy (-0,2%).

Лидером роста стоимости бумаг стала сельскохозяйственная компания KSG-Agro (+16,5%), объявившая о начале программы выкупа своих акций.

Более чем на 12% подорожали акции производителя аккумуляторов Westa, которые на предыдущей неделе прибавили почти 24%, однако на последнем закрытии стоили на 93% меньше, чем в первый день торгов.

Бумаги дебютировавшей в августе прошлого года судоходной компании KDM Shipping прибавили еще более 9% после 6-процентного роста неделей ранее, что позволило им достичь своего почти максимального уровня с начала дебюта. В пятницу акции компании стоили 10,2 долл., что на 0,7 долл. меньше исторического максимума (по текущему курсу).

Акции других украинских эмитентов, кроме подорожавшей на 8,5% Sadovaya Group, стоили на 0,5-3% дороже, чем неделей ранее.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил предыдущую неделю снижением на 4,91% после примерно 1-процентного снижения неделей ранее.

Февраль, в начале которого украинский индекс впервые с мая 2012 года закрылся выше 700 пунктов, индикатор закончил снижением на 2% после 8-процентного роста в январе.

Справка УНИАН. WIG-Ukraine, созданный Варшавской биржей в мае 2011 года, в прошлом году достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторического минимума в 592 пункта – в мае. За весь 2012 год украинский индекс потерял 8,5%, несмотря на более чем 20-процентный рост основных индикаторов WSE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах