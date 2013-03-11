Объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю увеличился на 42%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 4 по 7 марта увеличился на 41,5% - до 396,4 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю снизился на 39,7% - до 81,7 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю увеличился на 117,67% - до 314,675 млн грн (из них объем торгов акциями — 130,54 млн грн).

По состоянию на 7 марта 2013 года для обеспечения выполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 45,99 млн грн и ценные бумаги на сумму 739 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 4 по 7 марта Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, снизился на 0,57% - до 1028,11 пункта.

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Центрэнерго", влияние которых составило -2,17 индексного пункта, "Райффайзен банка Аваль" (BAVL) (-2,09 пункта) и "Укрнафты" (UNAF) (-1,97 пункта).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сичи", объем торгов которых составил 38 млн грн, на втором месте "Центрэнерго" — 2,9 млн грн, далее следует "Райффайзен банк Аваль" — 2,37 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 73,4%, 5,61% и 4,59% соответственно.