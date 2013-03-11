Индекс Украинской биржи в понедельник снизился на 1,65%, индекс ПФТС - на 0,48%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 11 марта, снизился на 1,65% – до 1011,14 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 49,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 29,71 млн грн, на срочном рынке – 19,68 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги Авдеевского коксохимического завода, которые подешевели на 3,18%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,48% – до 362,75 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 181,88 млн грн.