«Яндекс» объявила о проведении SPO, планируется продать около 7,4% акций компании

Российская интернет-компания «Яндекс» объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO), в рамках которого ряд действующих акционеров планируют продать около 7,4% акций компании, сообщает «Прайм».

В частности, акционерами будет предложено к продаже 24 млн 253 тыс. 987 акций класса А, что составляет 7,38% от общего числа акций компании (около 328,7 млн бумаг).

Среди продающих акционеров - основатели «Яндекса» Аркадий Волож (продает аффилированная с ним компания Belka Holdings Limited) и Илья Сегалович.

Кроме того, акции планируют продать компания Emerald Trust, а также BC&B Holdings B.V., вледеющая акциями от имени различных фондов, консультантом которых выступает Baring Vostok Capital Partners Limited. Как сообщил источник, близкий к участникам размещения, книга заявок будет открыта в течение суток после объявления о продаже акций. «То есть, в ночь с 12 на 13 марта книгу заявок планируется закрыть», - уточнил он.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Эти же банки были организаторами IPO «Яндекса» в мае 2011 года.