Украинский фондовый рынок сегодня снижается

На украинском фондовом рынке во вторник, 12 марта, наблюдается снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:01 снизился на 0,59% - до 1005,15 пункта, сообщает сайт биржи.

Среди лидеров снижения акции "Укрнафты" (-1,80%), "Райффайзен Банка Аваль" (-1,68%), "Донбассэнерго" (-1,61%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 2,2 млн грн при общем объеме торгов в 10 млн грн.

Индекс фондовой биржи ПФТС снизился на 0,50% - до 360,95 пункта.

В то же время, на европейских фондовых рынках во вторник наблюдается разнонаправленная динамика. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,08%, в то время как немецкий DAX снизился на 0,07%, французский CAC-40 - на 0,14%.