Текущая неделя открылась рекордным падением индекса Украинской биржи - эксперты

Текущая неделя открылась рекордным падением индекса Украинской биржи, после вялых торгов на прошлой неделе.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, индекс UX в понедельник, 11 марта, зафиксировал наихудшее падение с начала февраля. В лидерах снижения оказался Aвдеевский КХЗ (-3,2%) после публикации о росте чистого убытка до 1,1 млрд грн, потянув за собой другие бумаги данного сектора. В машиностроении чистая прибыль «Лугансктепловоза» (+2,9%) оказалась хуже ожиданий, что пока не нашло отражение в котировках компании.

Аналитики отмечают, что снижение рейтинга Италии привело в понедельник к незначительному снижению европейского индекса Stoxx 600 на 0,1%. Кроме того, падение промпроизводства Франции превысило прогнозы, что также оказывало негативное воздействие на динамику торгов. В США S&P 500 в понедельник вырос на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 11 марта, снизился на 1,65% – до 1011,14 пункта. Общий объем торгов составил 49,4 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,48% – до 362,75 пункта. Общий объем торгов составил 181,88 млн грн.

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