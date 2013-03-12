Годовой план приватизации за два месяца выполнен всего на 0,2%

Поступления от приватизации в январе-феврале 2013 года составили 21,4 млн грн - 0,2% от годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-февраля т.г. составили 175 млн грн (21% от плана).

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.

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