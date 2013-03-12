Украинские и российские банки продолжат наращивать свою долю в банковском секторе - эксперт

Рост доли банков с российским и украинским капиталом является естественным для Украины, и эта тенденция продолжится, полагают эксперты компании McKinsey & Company.

Об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер McKinsey & Company (Украина) Жорж Массуд на конференции «Банковские M&A: руководство для собственника» (проект «Forbes Conferences»).

По словам Ж.Массуда, несмотря на то, что некоторые иностранные структуры сокращают свое присутствие на банковском рынке Украины, взамен приходят российские и украинские собственники, которые активно перенимают опыт ведущих мировых структур, и не стоит недооценивать их роль в развитии банковской системы Украины.

«Банковская система восстанавливается после кризиса очень медленно, но у нее есть потенциал и она будет расти. Рынок консолидируется и происходит смена собственников. Украинские банки должны быть более активными в вопросе слияний, масштабы организации важны, так как небольшому банку трудно выжить во времена нестабильности», - сказал эксперт.

По его словам, тенденция смены собственников и продажи банковских активов продолжится, в то же время, позитивным является тот момент, что доля крупнейших банков Украины на рынке уже увеличилась, и после наращивания доли местными акционерами вырастет еще.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

По оценкам главы правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимира Лавренчука, доля иностранных банков в Украине (без российских) может снизиться до 10% через год-два, вернувшись на уровень 2003 года.

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