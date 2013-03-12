S&P присвоила рейтинги «Укрлендфармингу» и планируемому выпуску его евробондов

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила украинской сельскохозяйственной компании UkrLandFarming PLC («Укрлендфарминг») долгосрочный кредитный рейтинг «B-», прогноз - «Негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

«Мы также присвоили планируемому выпуску необеспеченных облигаций группы объемом 500 млн долл. рейтинг «B-». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга, присвоенный выпуску, - «4», что отражает наши ожидания «среднего» (30-50%) возмещения долга в случае дефолта», - говорится в сообщении.

По информации S&P, рейтинг отражает оценку профиля бизнес-рисков компании как «слабого», а профиля финансовых рисков - как «характеризующегося высоким уровнем финансового рычага».

«Наше мнение о профиле бизнес-рисков «Укрлендфарминг» как о «слабом» обусловлено подверженностью компании рискам, связанным с балансом спроса и предложения на волатильном рынке сельскохозяйственных сырьевых товаров», - отмечается в сообщении.

Кроме того S&P обращает внимание, что выручка и прибыль «Укрлендфарминг» сконцентрированы в Украине, на территории которой располагаются все операционные активы компании.

Также, как указывается в сообщении, оценка профиля финансовых рисков отражает мнение S&P о том, что «Укрлендфарминг» продолжит проведение агрессивной финансовой политики, и это обусловит негативную величину генерируемого денежного потока от операционной деятельности, особенно в рамках стратегии компании, ориентированной на рост и приобретения.

«Мы ожидаем, что доходы «Укрлендфарминг» от ключевых направлений бизнеса (производство зерновых культур и деятельность ее дочерней компании AvangardCo по производству яиц) продолжат расти. По нашим оценкам, объем продаж компании превысит 2 млрд долл. в 2013 г. Мы считаем, что «Укрлендфарминг» будет демонстрировать рост продаж в силу наращивания объемов, в частности, объемов экспорта в сегменте зерновых культур и в рамках деятельности AvangardCo, а также благодаря относительно благоприятным ценам на основные сельскохозяйственные продукты, такие как кукуруза. Мы также считаем, что рост объемов экспорта обеспечит географическую диверсификацию операционных доходов «Укрлендфарминг»», - сообщает рейтинговое агентство.

Согласно сообщению S&P, прогноз «Негативный» отражает вероятность понижения рейтингов в случае, если показатели ликвидности «Укрлендфарминг» ухудшатся в связи с чрезмерным расширением бизнеса на фоне недостаточно эффективного корпоративного управления и большого числа сделок со связанными сторонами.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг», принадлежащему украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и «B+», соответственно.

Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «АА+» (укр). Прогнозы всех рейтингов - «стабильные».

Справка УНИАН. Группа компаний Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») - один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами, дистрибуция семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, агротехники, запчастей, технический сервис.