Украинские компании готовятся к размещениям на биржах России и Гонконга

Украинские компании готовятся к приходу на фондовые биржи России и Гонконга после того, как Киев в ближайшее время даст «зеленый свет» размещениям акций и облигаций на зарубежных фондовых площадках. Об этом сказал в интервью Reuters член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Амелин.

По его информации, комиссия утвердила и планирует в течение недели передать в Министерство юстиции на регистрацию порядок о размещении и обращении ценных бумаг украинских эмитентов за пределами страны, который предусматривает возможность листинга за рубежом до 75% акций.

По словам А.Амелина, первые зарубежные рынки, на которые нацелились украинские эмитенты, - это Россия и Гонконг.

Он отметил, что по крайней мере три украинские компании сегодня активно изучают возможность размещения своих долговых инструментов, а одно машиностроительное предприятие - размещения акций в Российской Федерации. "В России уровень ликвидности на порядок выше, чем на Украине. Соответственно, для украинских компаний это возможность привлечь более дешевый ресурс для развития", - сказал член НКЦБФР.

По его словам, большую заинтересованность инвестициями в украинские акции выражают представители биржи Гонконга. "У нас были переговоры с Гонконгской фондовой биржей, и мы достигли определенного взаимопонимания: они готовы признавать украинскую юрисдикцию при условии, что мы выполним ряд требований. Они взяли на себя обязательства подготовить рекомендации, следуя которым украинские эмитенты могут соответствовать стандартным требованиям Гонконгской биржи и получить прямой листинг", - сказал А.Амелин. "Мажоритарные акционеры будут заинтересованы выйти на фондовые площадки Гонконга, где мультипликаторы на сырьевые и продовольственные активы в несколько раз больше, чем на европейском рынке", - добавил он.