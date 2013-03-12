Индекс Украинской биржи снизился на 1,05%, индекс ПФТС - на 0,83%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 марта, снизился на 1,05% – до 1000,53 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 28,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 10,3 млн грн, на срочном рынке – 18 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрсоцбанка", которые подешевели на 3,26%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,83% – до 359,74 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 131,8 млн грн.