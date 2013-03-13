На фондовом рынке продолжается давление продавцов – эксперт

Ощущающееся с начала этой недели на украинском фондовом рынке давление продавцов продолжилось и в ходе вчерашних торгов. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital, которым располагает УНИАН. "Давление продавцов было вчера продолжено, и, похоже, от данного сценария на этой неделе мы не отступим", - отмечается в отчете.

По мнению аналитиков компании, большая часть игроков находится вне рынка в ожидании приемлемых уровней для открытия длинных позиций, а держатели коротких еще не определились со временем их закрытия. "Не имея поддержки со стороны крупных игроков, с покупками стоит повременить. А последним, судя по всему, сейчас не до покупок рисковых украинских активов, им куда более интересны безрисковые арбитражные стратегии", - отметили в компании.

По информации аналитиков Dragon Capital, американский рынок вчера предпринял очередную безуспешную попытку начать коррекцию. В целом снижение составило 0,3%, а индекс Dow Jones даже прибавил два пункта к историческому максимуму. "Говорить о том, что мы видим сигналы к окончательному развороту, пока не приходится", - отметили в компании.

Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 марта, снизился на 1,05% – до 1000,53 пункта.