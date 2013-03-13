«Ощадбанк» предлагает рынку пятилетние евробонды на сумму до 500 млн долл.

Государственный «Ощадбанк» осуществляет размещение пятилетних евробондов на сумму до 500 млн долларов США, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

По его словам, ориентировочная доходность этих долговых бумаг находится на уровне 8,75 - 9,0%.

На прошлой неделе этот эмитент назначил банки Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan лид-менеджерами своего выпуска евробондов. А в начале текущей недели международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску долговых бумаг «Ощадбанка» долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4».

В марте 2011 года «Ощадбанк» выпустил пятилетние евробонды на сумму 700 млн долл. с купоном 8,25% годовых.

В начале текущего года, другой государственный банк – «Укрэксимбанк» - первым из украинских заемщиков разместил новый выпуск пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл. с купоном 8,75% годовых.

В начале февраля правительство Украины доразместило десятилетние евробонды на 1 млрд долл. с доходностью 7,625% годовых. Первоначальный выпуск этих бумаг на сумму 1,25 млрд долл. был продан в ноябре 2012 года с купоном 7,8%.

Крупнейший по размеру активов в стране «ПриватБанк» в феврале продал пятилетние евробонды на 175 млн с доходностью 10,875% годовых.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. 100% акций банка принадлежат государству.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 85,99 млрд грн (третье место среди 176 действующих в стране банков), кредиты и задолженность клиентов - 51,2 млрд грн, обязательства - 67,9 млрд грн, уставный капитал - 15,5 млрд грн, собственный капитал - 18,1 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 565,8 млн грн.