Кабмин предлагает избыточное имущество Минобороны продавать на аукционах

Правительство Украины рассмотрит программу, где предусмотрена реализация имущества Министерства обороны на аукционах.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН заместитель министра обороны Украины Артур Бабенко.

Он подчеркнул, что “у Министерства обороны есть лишние полигоны, есть лишняя земля и строения, но нет на законодательном уровне принятого механизма, как это все продать, чтобы деньги оставить у нас и мы ими распоряжались”.

“Сейчас по указанию Президента Украины и по распоряжению министра обороны за полтора месяца совместно с 9 профильными министерствами мы отработали прозрачную систему реализации такого имущества”, - добавил он.

По словам А.Бабенко, такое избыточное имущество будет “реализовываться прозрачно на аукционах”, а средства от этого будут поступать в бюджет, но они будут распределены для строительства жилья для военнослужащих.

Он отметил, что программа должна быть утверждена на заседании Кабмина.

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