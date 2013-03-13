Канадская Cub Energy договорилась о покупке украинской PrivateCo за 25 млн долл.

Канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине договорилась о покупке частной украинской нефтедобывающей компании PrivateCo за 25 млн долл., сообщает пресс-служба компании Cub Energy.

Согласно сообщению, сделку планируется осуществить за счет средств, которые компания планирует выручить, осуществив допэмиссию 55,6 млн акций номинальной стоимостью 0,45 долл. каждая.

PrivateCo располагает тремя спецразрешениями на разработку участков общей площадью около 280 кв. км на востоке Украины.

«Сделка будет осуществлена в соответствии с условиями договора купли-продажи от 7 марта 2013 года. Завершение сделки ожидается не позднее 1 июня 2013 года, после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих органов Украины», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Cub Energy в результате вторичного размещения акций привлекла 12,7 млн долл. для развития своего бизнеса по добыче углеводородов.

Cub Energy планировала в результате вторичного размещения акций привлечь 15 млн долл.

Cub Energy в первом полугодии 2012 года получила чистую прибыль в размере 2,37 млн долл., тогда как аналогичный период 2011 года компания завершила с чистым убытком 0,21 млн долл.

Справка УНИАН. Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) и офисом в Киеве. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.

Главе Совета директоров и главному исполнительному директору (CEO) Cub Energy Михаилу Афендикову принадлежит 31% в Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберту Беншу (Robert Bensh) – 7%.