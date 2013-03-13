Биржа "Перспектива" введет дополнительное обеспечение бумагами при торговле гособлигациями

Фондовая биржа "Перспектива" подготовила и направила на утверждение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) изменения к своим правилам относительно введения дополнительного обеспечения ценными бумагами при торговле государственными облигациями, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

По словам председателя биржевого совета Эдуарда Милюшко, использование дополнительного обеспечения в ценных бумагах призвано решить главную проблему неттинговых расчетов по государственным ценным бумагам - необходимость предварительного резервирования для участия в биржевых торгах существенной суммы средств на текущем счете биржи в главном управлении Национального банка Украины по г. Киеву и Киевской области. По его словам, в условиях высокой и волатильной стоимости финансовых ресурсов это сужает возможности операторов рынка, как следствие - технология расчетов с двусторонним обеспечением до сих пор не получила распространения на рынке.

В пресс-службе фондовой биржи также отметили, что на данный момент по предложению «Перспективы» подготовлены и находятся на стадии государственной регистрации изменения к положению о депозитарной деятельности Нацбанка Украины, которые предусматривают механизм применения дополнительного обеспечения в ценных бумагах при организации биржевых торгов и расчетов по государственным облигациям Украины. В частности, новая редакция положения предусматривает ведение счетов в ценных бумагах хранителей относительно учета государственных ценных бумаг, которые заблокированы для участия в торгах, с целью получения дополнительного денежного лимита для обеспечения расчетов по результатам торгов (при обеспечении расчетов с двусторонним обеспечением).

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012).

Количество членов биржи по состоянию на 28 февраля 2013 года - 125 торговцев ценными бумагами (18,2% общего количества ТЦБ-членов профильной СРО).