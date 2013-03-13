Индекс Украинской биржи в среду снизился на 1,6%, ПФТС - на 0,72%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 марта, снизился на 1,6% – до 984,94 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 44,25 млн грн, из них на фондовом рынке – 29,21 млн грн, на срочном рынке – 15 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги "Авдеевского коксохимического завода" которые подорожали на 0,15%.

Лидером понижения стали ценные бумаги «Райфайзен Банк Аваль», которые подешевели на 4,63%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,72% – до 357,15 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 179,6 млн грн.