Эксперт: на украинском фондовом рынке в среду преобладал пессимизм

На украинском фондовом рынке в среду, 13 марта, преобладали пессимистичные настроения.

Так аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев прокомментировал УНИАН ход сегодняшних торгов акциями.

Он отметил, что наибольшие ценовые потери среди представителей индексной корзины Украинской биржи в среду понесли акции «Райффайзен Банка Аваль» (-4,63%). Хуже рынка выглядели бумаги «Мотор Сичи» (-2,39%) и «Укрсоцбанка» (-1,89%). В плюсе окончили торги акции Авдеевского КХЗ (+0,15%).

Как подчеркнул аналитик, отечественный рынок продолжил падение третью сессию подряд на фоне негатива из Европы. Поводом для пессимизма послужили слабые данные макростатистики: объем промышленного производства в еврозоне по итогам января сократился на 0,4%, тогда как ожидалось снижение показателя только на 0,1%.

По мнению А.Кушнарева, «опубликованные цифры свидетельствуют, что, несмотря на усилия европейского сообщества, направленные на борьбу с долговым кризисом, экономическая ситуация в еврозоне не улучшается. Спрос на товарную продукцию остается слабым, что препятствует росту загрузки производственных мощностей».

Аналитик добавил, что результаты размещения итальянских бондов в среду также оказались негативными. Их доходность вновь растет, что выразилось в снижении евро до уровня 1,2923.

Как сообщил А.Кушнарев, после обеда внимание трейдеров было приковано к статистике по розничным продажам в США. Цифры превзошли прогнозы: февральский объем розничных продаж вырос на 1,1% при ожидавшемся росте на 0,5%. Тем не менее, данные не смогли оказать долговременной поддержки украинскому рынку.

По словам аналитика, «показатель продаж важен с точки зрения оценки состояния в американском потребительском секторе. Рост продаж косвенно свидетельствует об увеличении потребительских расходов, которые занимают более 70% в структуре ВВП США, и дает основания для оптимистичных прогнозов относительно динамики ВВП в 1-м квартале, несмотря на то, что американские власти проводят политику сокращения госрасходов».

А.Кушнарев также отметил, что в четверг традиционно будут опубликованы данные по недельным заявкам на пособия по безработице в США. В предыдущие две недели показатель снижался. На этот раз рынки ожидают роста числа заявок на 10 тыс. до 350 тыс.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 марта, снизился на 1,6% – до 984,94 пункта. Общий объем торгов составил 44,25 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,72% – до 357,15 пункта. Общий объем торгов составил 179,6 млн грн.