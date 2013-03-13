НБУ с начала года купил ОВГЗ на 13,2 млрд грн

Объем приобретенных Национальным банком Украины облигаций внутреннего государственного займа (по номинальной стоимости) в феврале составил 6,1 млрд грн, против 7,1 млрд грн в январе (за январь-февраль 2013 года — 13,2 млрд грн, за 2012 год — 38,6 млрд грн), сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, операции по продаже из своего портфеля гособлигаций Украины в январе Нацбанк не проводил. Также в 2013 году не осуществлялись операции по покупке (продаже) гособлигаций Украины через механизм двусторонней котировки.

По информации НБУ, в феврале от проведения ОВГЗ-аукционов в госбюджет поступило 0,2 млрд грн и 0,7 млрд долл. США (в январе - 1,9 млрд грн и 929,7 млн долл.), с начала года соответственно — 2,1 млрд грн и 1,6 млрд долл. США. Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в феврале составила в национальной валюте 14,3%, в долларах США — 8,03% (в январе соответственно - 12,80% и 7,82%).

Также в Нацбанке сообщили, что в феврале Министерство финансов Украины провело выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 3,5 млрд грн с доходностью 14,30% годовых (с начала года — на 6 млрд грн).

В НБУ подчеркнули, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ проходили своевременно и в полном объеме, который с начала года составил — 6,2 млрд грн, в том числе основной долг - 3,4 млрд грн, выплата дохода - 2,8 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 13 марта 2013 года объем ОВГЗ, которые находятся в обращении, по сумме основного долга составляет 202,278 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,503 млрд грн, нерезидентов - 4,741 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.