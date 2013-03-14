Индекс Dow Jones снова обновил рекордный максимум

По итогам торгов в среду, 13 марта, индекс Dow Jones вырос на 0,04%, составив 14455,28 пункта - новый рекордный максимум.

Индекс NASDAQ повысился на 0,09%, достигнув 3245,12 пункта.

S&P 500 вырос на 0,13%, составив 1554,52 пункта.

Напомним, по итогам торгов 5 марта DJIA достиг рекордно высокой отметки в 14200 пунктов. До сегодняшнего дня все значения были историческими максимумами.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.