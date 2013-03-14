Fitch присвоило рейтинг планируемому выпуску долларовых облигаций DTEK

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемым долларовым приоритетным облигациям DTEK Finance plc, 100-процентной дочерней компанией группы DTEK, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B(EXP)», сообщает агентство.

Согласно сообщению, ценные бумаги выпускаются с целью привлечения средств на выплату основной части существующих облигаций общим объемом 500 млн долл. с погашением в 2015 году, а также на финансирование капвложений компании, ее оборотного капитала, проведение новых приобретений и на другие общекорпоративные цели.

“Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать предоставленной ранее информации”, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что облигации будут иметь гарантию на приоритетной основе от двух холдинговых компаний группы: DTEK Holdings B.V. и DTEK Holdings Limited («DTEK», «B»/прогноз «стабильный»), а также от DTEK Trading Limited (называемых поручителями).

Кроме того, как сообщает агентство, ряд операционных дочерних структур DTEK в Украине (DTEK LLC, DTEK Trading LLC, «Востокэнерго», «Павлоградуголь», «Сервис-Инвест», «Комсомолец Донбасса», «Техремпоставка», «Добропольеуголь», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», «Днепроэнерго», «Западэнерго» и «Киевэнерго») предоставят поручительства в отношении обязательств эмитента по облигациям и обязательств гарантов по гарантиям.

Fitch отмечает, что после выпуска облигаций DTEK имеет право привлекать значительный объем обеспеченного долга. По планируемому выпуску облигаций не предусмотрено какого-либо залогового обеспечения.

Как сообщал УНИАН, крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК намерен провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году.

Компания готова выкупать существующие облигации номиналом 1 тыс. долл. по цене 1062,5 долл. до 25 марта и по цене 1012,5 долл. в последующие дни до конца действия предложения.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.