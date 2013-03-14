«Ощадбанк» выпустил пятилетние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 8,875%

Государственный «Ощадбанк» завершил размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США с доходностью 8,875%, сообщили УНИАН источники на финансовом рынке и сам эмитент.

Как говорится в сообщении банка, книга заявок на еврооблигации с погашением в 2018 году была закрыта 13 марта.

Основная часть выпуска была выкуплена компаниями по управлению активами (66% выпуска) и банками (26%), а оставшуюся часть выпуска приобрели хедж-фонды, страховые и пенсионные фонды.

«С учетом волатильности на международных рынках капитала, озабоченности в отношении развития мировой экономики…«Ощадбанк» удачно избрал «окно» для выхода на рынок – в момент, когда его текущие еврооблигации с погашением в 2016 году торговались на вторичном рынке лучше всего за последние 18 месяцев», - цитирует пресс-релиз первого заместителя главы правления «Ощадбанка» Дениса Киреева.

Накануне другой источник сказал УНИАН, что первоначально «Ощадбанк» ориентировался на коридор доходности своих долговых бумаг 8,75 - 9,0%.

На прошлой неделе этот эмитент назначил банки Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan лид-менеджерами выпуска евробондов. А в начале текущей недели международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску долговых бумаг «Ощадбанка» долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4».

В марте 2011 года «Ощадбанк» выпустил пятилетние евробонды на сумму 700 млн долл. с купоном 8,25% годовых.

В начале текущего года другой государственный банк – «Укрэксимбанк» - первым из украинских заемщиков разместил новый выпуск пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл. с купоном 8,75% годовых.

В начале февраля правительство Украины доразместило десятилетние евробонды на 1 млрд долл. с доходностью 7,625% годовых. Первоначальный выпуск этих бумаг на сумму 1,25 млрд долл. был продан в ноябре 2012 года с купоном 7,8%.

Крупнейший по размеру активов в стране «ПриватБанк» в феврале продал пятилетние евробонды на 175 млн с доходностью 10,875% годовых.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. 100% акций банка принадлежат государству.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 85,99 млрд грн (третье место среди 176 действующих в стране банков), кредиты и задолженность клиентов - 51,2 млрд грн, обязательства - 67,9 млрд грн, уставный капитал - 15,5 млрд грн, собственный капитал - 18,1 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 565,8 млн грн.