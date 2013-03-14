Фондовые рынки Европы упали из-за снижения промпроизводства в регионе - эксперты

Снижение объема промышленного производства в еврозоне в январе оказалось хуже консенсус-прогноза, что привело в среду, 13 марта, к падению большинства фондовых индексов Европы.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, сводный индекс Stoxx 600 в среду опустился на 0,02%. В США инвесторы были настроены более позитивно: S&P 500 вырос на 0,1%. Причиной этому послужил рост розничных продаж на 1,1% против ожиданий в 0,5%. После публикации этих данных большинство аналитиков повысило прогнозы роста ВВП США в 2013 году на 0,8 пункта до 3%.

Как подчеркивают аналитики, несмотря на такие улучшения макропоказателей, ФРС продолжит программу QE3. Для изменения текущей монетарной политики ФРС необходимо, чтобы в течение шести месяцев количество новых рабочих мест росло на 200 тыс., а рост ВВП США составлял 3%.

Аналитики отмечают, что индекс UX в среду снизился третью сессию подряд и впервые с середины февраля закрылся ниже 1000 пунктов. «Мотор Сич» (-2,4%) упала до уровней начала марта. В лидерах снижения на Украинской бирже оказался «Райффайзен Банк Ававль» (-4,6%). Чистая прибыль Центрального ГОКа (-1%) упала в 3,3 раза до 770 млн грн. Если акционеры решать направить на дивиденды около 100% прибыли (как это было в 2012 году), то их размер составит 0,65 грн на акцию. Общее собрание акционеров ЦГОКа пройдет 18 апреля.

По мнению аналитиков, позитивный тренд, сложившийся на рынке стали в конце 2012 года, уже в апреле может быть переломлен, металлурги заявили о планах падения производства. Тем не менее, с января 2013 года в Украине наблюдается рост выпуска стали.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 марта, снизился на 1,6% – до 984,94 пункта. Общий объем торгов составил 44,25 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,72% – до 357,15 пункта. Общий объем торгов составил 179,6 млн грн.