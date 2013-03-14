На украинском фондовом рынке впервые с начала недели наметился рост

На украинском фондовом рынке впервые с начала этой недели наметился рост - индекс Украинской биржи по состоянию на 12:30 повысился на 0,74% - до 992,20 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Среди лидеров повышения - акции "Райффайзен Банка Аваль" (+2,34%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 9,2 млн грн при общем объеме торгов в 13,8 млн грн.

На европейских фондовых рынках в четверг также наблюдается положительная динамика. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24%, немецкий DAX - на 0,65%, французский CAC-40 - на 0,54%.

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Как сообщал УНИАН, с начала этой недели на украинском фондовом рынке наблюдается нисходящий тренд. Так, индекс Украинской биржи на протяжении понедельника-среды снизился с 1028,11 до 984,94 пункта, упав ниже уровня в 1000 пунктов.