НКЦБФР доработала процедуру допуска украинских ценных бумаг на иностранные биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) доработала процедурные вопросы допуска ценных бумаг отечественных эмитентов на иностранные фондовые площадки, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие решения «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины» и «Об урегулировании вопроса обслуживания операций с ценными бумагами украинских эмитентов, которые размещены и находятся в обращении за пределами Украины», после обсуждения и согласования с участниками рынка и государственными учреждениями, были приняты на заседании регулятора 12 марта 2013 г.

Как сообщили в НКЦБФР, доработанный комиссией порядок допуска ценных бумаг на иностранные фондовые площадки должен урегулировать выдачу разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины, определить перечень документов, предоставляемых компаниями в Комиссию, и регламентировать требования регулятора к данным участников рынка.

В то же время, доработанный проект решения Комиссии об урегулировании обслуживания операций с ценными бумагами, которые размещены и обращаются вне территории Украины, устанавливает требования к обслуживанию обращения ценных бумаг на счетах в ценных бумагах, в частности - условия проведения депозитарными учреждениями административных операций дополнены нормой об условиях открытия Национальным депозитарием Украины (НДУ) счета на имя иностранного депозитарного учреждения. Также документом устанавливаются требования, согласно которым депозитарием учитываются и обслуживаются ценные бумаги после получения разрешения со стороны комиссии и пр.

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