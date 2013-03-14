Европейские рынки акций превысили четырехлетние максимумы благодаря позитивным данным США, сообщает Reuters.

В 12:25 по киевскому времени панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся на 0,47%, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 - на 0,71%.

Немецкий индекс DAX прибавил 0,56%, британский FTSE 100 - 0,2%, а французский CAC-40 - 0,51%.

"Все уже знают, что еврозона в плохой форме, поэтому нельзя исключать позитивные сюрпризы, например со стороны США и развивающихся экономик", - сказал фонд-менеджер и президент Diamant Bleu Gestion Кристиан Хименес.

Как сообщал УНИАН, розничные продажи в США в феврале, по данным министерства торговли, выросли на 1,1% по сравнению с январем при прогнозах роста на 0,5%.

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