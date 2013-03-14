Индекс Украинской биржи повысился на 0,76%, индекс ПФТС снизился на 0,82%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 14 марта, повысился на 0,76% – до 992,46 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 160,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 135 млн грн, на срочном рынке – 25,3 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги "Донбасэнерго", которые подорожали на 1,65%.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрсоцбанка", которые подешевели на 3,24% .

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,82% – до 354,21 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 385,7 млн грн.