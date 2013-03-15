НКЦБФР утвердила доработанный порядок раскрытия информации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 12 марта доработала и утвердила положение о порядке раскрытия информации действующими на рынке субъектами, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По словам директора департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллы Папаики, данным положением, в частности, вводится понятие личного кабинета – страницы, на которой участник рынка может оперативно разместить информацию о себе и контролировать все отчетные данные. К тому же, вся информация, опубликованная участником рынка, теперь сразу же отображается в базе, что устраняет недоразумения с датой передачи данных и их размещением. "Все наши новации позволяют ускорить и облегчить процедуру раскрытия информации", - подчеркнула А.Папаика.

Как отметили в комиссии, утвержденное положение является универсальным документом для всех участников рынка – субъектов раскрытия информации и устанавливает процедуру приема информации лицом, уполномоченным комиссией на размещение информации в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР.

Напомним, что лицом, уполномоченным регулятором на размещение информации в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг, является государственное учреждение «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины».