Украинский фондовый рынок в пятницу снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 15 марта, снизился на 1,05% – до 982,02 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 74 млн грн, из них на фондовом рынке – 37,6 млн грн, на срочном рынке – 36,4 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе, которые подешевели на 34,9%. Лидерами повышения стали акции Мариупольского меткомбината им. Ильича (+29,9%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,22% – до 353,44 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 334,5 млн грн.